"دبي للسياحة" تكرّم الفائزين بـــــ"جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019"

كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" الفائزين بـــــ "جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019"، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي، وبحضور عدد كبير من ممثلي المنشآت الفندقية وقطاع الضيافة في دبي، حيث تم الاحتفاء بإنجازات الأفراد والمؤسسات في مجال المحافظة على البيئة ومساهماتهم في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في قطاع الضيافة وإحداث تغيير في منشآتهم، وكذلك تبنّي الممارسات والإجراءات العملية التي ترتقي بمستويات الاستدامة في قطاع السياحة.

وشهدت الدورة الخامسة لــــ"جائزة دبي للسياحة المستدامة" استلام أكثر من 200 مشاركة ضمن 15 فئة، منها 9 جوائز موجهة لمؤسسات الضيافة، و6 جوائز لتكريم جهود الأفراد الذين طبقوا مبادئ الاستدامة بشكل فعّال وفق معايير الجائزة ونجحوا في إحداث التغيير المطلوب في منشآتهم. وكرّمت الجوائز التسعة الرئيسية كلاً من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمخيمات الصحراوية، بينما شملت الفئات الستة للجوائز الخاصة: "أفضل فريق أخضر"، "أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في المباني"، "أفضل جهة رائدة في دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات"، "أكثر جهة داعمة للمشتريات الخضراء"، "أفضل جهة رائدة في استخدام الطاقة المتجدّدة"، و"أفضل رائد في الاستدامة".

تحصل الجهات الفائزة بـــــ"جائزة دبي للسياحة المستدامة" على عدد من المزايا، فإلى جانب الدروع التي استلمتها، فإنه سيتم التسويق لها في وسائل الإعلام باعتبارها "فنادق الاستدامة المفضّلة في دبي"، وكذلك توجيه الدعوة لها لحضور الفعاليات والمناسبات التي يشارك فيها رواد الاستدامة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في الدورات التدريبية المعتمدة لدى "دبي للسياحة المستدامة"، وكذلك دعوتها للمشاركة في المنصات والملتقيات الفكرية الرائدة التي تقام على مدار العام.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، نائب رئيس مبادرة دبي للسياحة المستدامة خلال الكلمة التي ألقاها في حفل توزيع الجوائز: "بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص مبادرة دبي للسياحة المستدامة على وضع المعايير والأسس السليمة لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ودعم قطاع السياحة للحفاظ على البيئة وكذلك الموارد الطبيعية. وتعتبر "جائزة دبي للسياحة المستدامة" خطوة مهمة في هذه المسيرة التي تشجّع على تبنّي معايير وأساسيات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي من شأنها المساهمة في توسيع مجالات استخدام الطاقة النظيفة، وأيضاً تحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة والتي تتوافق مع جهود المدينة لتطبيقها في قطاع السياحة بوجه عام. وإننا سعداء بالإقبال المتزايد على المشاركة في المبادرة والجائزة، وذلك في الوقت الذي نسعى فيه إلى جعل قطاع السياحة نموذجاً يحتذي لسائر القطاعات الأخرى. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة للفائزين في الجائزة، كما أشكر كافة المشاركين على جهودهم والنتائج الإيجابية التي حقّقوها. بالإضافة إلى ذلك، أدعو المؤسسات الأخرى إلى إتباع نهج الفائزين حتى تتمكّن من تحقيق إنجازات ملموسة في الدورة المقبلة ولاسيما أن الإمارة على موعد مع حدث عالمي مهم وهو تنظيم معرض إكسبو 2020".

وجاء اختيار الفائزين بجائزة دبي للسياحة المستدامة 2019 عبر لجنة التحكيم التي ضمّت في عضويتها كلاً من: ايفانو انيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وحبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وعلي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "الإتحاد إسكو".

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وتم تقييم المشاركات في الجوائز الرئيسية بناء على مجموعة من المعايير الاستراتيجية والتشغيلية لكل مؤسسة. كما تم تبسيط الإجراءات لتسجيل المزيد من النقاط بما يتيح للمنشآت تحقيق نتائج أعلى من خلال تطبيق المزيد من ممارسات الإستدامة وتقديم الأدلة التي تثبت تحسن مستوياتها كل عام.

قائمة الفائزين بــــ"جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019":

الجوائز الرئيسية:

فنادق 5 نجوم: أنانتارا نخلة جميرا

منتجعات 5 نجوم: منتجع جولف وسبا جبل علي

فنادق 4 نجوم: تو سيزونز فندق وشقق فندقية

فنادق 3 نجوم: سينترو البرشاء - روتانا

فنادق من فئة النجمتين: أيبس مول الإمارات (فرع من ماجد الفطيم للضيافة البرشاء 3)

الفندق الاقتصادي: فندق صن ست

شقق فندقية – فاخرة: أجنحة سافوي

شقق فندقية – سياحية : سافوي سينترال للشقق الفندقية

منظّم جولات سياحية داخلية (مخيّمات الصحراء): بلاتينيوم هيريتيج للسياحة

الجوائز الخاصة

أفضل فريق أخضر: أجنحة سافوي

أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في المباني: الميدان (فرع من مجموعة ميدان)

أفضل جهة رائدة في دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: ميركيور للأجنحة والشقق الفندقية

أكثر جهة داعمة للمشتريات الخضراء: ميركيور للأجنحة والشقق الفندقية

أفضل جهة رائدة في استخدام الطاقة المتجدّدة: بلاتينيوم هيريتيج

أفضل رائد في الاستدامة: فندق فيرن، فندق تاج دبي