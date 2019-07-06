اختيار الدكتورة عائشة بن بشر ضمن قائمة أكثر العرب تأثيراً بالعالم في 2019

اختارت مجلة "أربيان بيزنس" سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية كإحدى الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا بالعالم للعام 2019والتي نشرتها مؤخراً، وضمّت القائمة نُخبة من القيادات العربية في العمل الحكومي والمال والأعمال. ويأتي هذا التقدير لدور بن بشر بقيادة مستقبل المدن الذكية عالمياً عبر قيادتها إطلاق دبي الذكية وجعلها نموذجاً يحتذى عالمياً، بالإضافة إلى إسهاماتها في تشكيل المشهد الرقمي المستقبلي عالمياً عبر قيادتها العديد من المبادرات الدولية، ودورها في ملف السعادة العالمي.

وتعد الدكتورة بن بشر شخصية ملهمة ومحفزة للابتكار الحكومي، ومتحدثة عالمية في المحافل الدولية المعنية بصناعة المدن الذكية والتحول الرقمي، وتبنّي التقنيات وأنسنتها وتحويلها لتجارب تثري حياة المجتمعات. وهي أول امرأة في العالم تقود عملية تحويل مدينة بالكامل إلى مدينة ذكية.

وإلى جانب قيادتها عملية التحول الذكي لإمارة دبي، تقود عملية إنشاء "مؤشر المدينة الذكية" وهو المعيار الأول من نوعه لتنفيذ المدن الذكية في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة. كما تعمل كعضو مؤثر في "مجالس المستقبل" للمنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن فريق مؤشر استعداد المدن للثورة الصناعية الرابعة، ومجلس السعادة العالمي. كما مثلت الدكتورة عائشة دبي الذكية في أبرز وأهم المحافل الدولية.

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