زيادة بنسبة 21% في عدد الزيارات عبر الموبايل إلى قسم الإعلانات المبوّبة على دوبيزل خلال شهر رمضان

كشفت دوبيزل، منصة الإعلانات المبوّبة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن تفضيلات وأنشطة مستخدميها على قسم الإعلانات المبوّبة خلال شهر رمضان المبارك، بحيث سجلت المنصة ما مُعدّله 390,000 مستخدم يوميًا.

كشفت البيانات عن زيادة بنسبة 21% في حركة الزيارة القادمة من الموبايل، ليشكل مستخدموا تطبيق دوبيزل ومتصفح الويب على الأجهزة المحمولة 75% من إجمالي الزوار خلال شهر رمضان، بعد أن كانت نسبتهم 62% في المتوسط خلال الأشهر السابقة (فبراير- أبريل 2019). أما النسبة المتبقية وهي 25% فأتت من مستخدمي الكمبيوترات الشخصية. وتظهر النتائج أيضًا أنّ حركة الزوار من الموبايل بلغت ذروتها في الساعة العاشرة مساءً، مقارنةً بالساعة 12 ظهراً لمستخدمي الكمبيوترات الشخصية.

وكانت الفئة الأكثر زيارة هي "أثاث المنزل والحديقة" (14 مليون زيارة)، والسلعة الأكثر بحثاً هي الأرائك. واستقطبت فئة "الموبايلات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي" ثاني أعلى عدد من الزيارات (10 ملايين زيارة) مع اعتبار آيفون إكس السلعة الأكثر بحثاً.

وشملت الفئات الرائجة أيضاً كلاً من "الإلكترونيات" (7 ملايين زيارة) و"الأجهزة المنزلية" (6 ملايين زيارة). وشكلت أجهزة "بوز" والثلاجات معظم عمليات البحث ضمن هاتين الفئتين على التوالي. في حين تلقت فئة "الملابس والإكسسوارات" 5 ملايين زيارة.

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وعند النظر إلى أكثر الفئات نشاطًا من حيث عدد الإعلانات المدرجة، أتت فئة "أثاث المنزل والحديقة" على رأس القائمة مع 256,000 إعلان، تلتها فئة و"الملابس والإكسسوارات" (250,000 إعلان)، و"الموبايلات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي" (250,000 إعلان)، و"الكمبيوترات والشبكات" (165,000 إعلان)، و"الأجهزة المنزلية" مع 133,000 إعلان.



وتعليقاً على هذه النتائج، أفاد هيلموت براكون، المدير العام لقسم الإعلانات المبوّبة لدى دوبيزل: "يُعدّ شهر رمضان أحد أهم فترات السنة في المنطقة، ونلحظ باستمرار تأثيره الكبير على سلوكيات المستخدمين عبر مختلف القطاعات، فعادة ما يصاحب الشهر الكريم زيادة في الإنفاق، بحيث يميل المستخدمون إلى تصفح الإعلانات المبوّبة لشراء السلع بهدف ترقية منازلهم ونمط حياتهم بأسعار معقولة مقارنة بشراء السلع الجديدة."

وبصفتها منصة الإعلانات المبوبة الرقمية الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح دوبيزل لمستخدميها أكبر تشكيلة من السلع المملوكة مسبقاً عبر مختلف المستويات السعرية.