التوقيع على مذكرة تكوين هيئة مراكز السينما العربية في تونس



وقعت بتونس مذكرة تفاهم حول تكوين هيئة مراكز السينما العربية بمشاركة مصر وست دول عربية أخرى، وذلك على هامش مهرجان منارات للسينما المتوسطية المقام حاليا بتونس.



وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما.

وهيئة مراكز السينما العربية عبارة عن مبادرة من 7 دول تهدف إلى تنسيق وتسهيل وتمكين صناع السينما العربية، وتأخذ في الاعتبار الجذور الثقافية المشتركة لممثليها ، و إرادة القطاع العام في لعب دور هام في تشكيل مستقبل الصناعة السينمائية ، مع ضمان الحرية الفنية واحترام الاستقلالية الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة الوعي بالدور المركزي الذي يتعين على المؤسسات العامة العربية أن تقوم به ، بشكل تعاوني ، في دعم الصناعة وإنشاء نموذج اقتصادي مستدام ، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأفلام وهشاشة القطاع الخاص .

وتضم هيئة مراكز السينما العربية إلى جانب مصر: الجزائر و تونس والمغرب والاردن وفلسطين ولبنان.