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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 6 يوليو 2019

بالصور| سيارة لامبورغيني فينينو رودستار للبيع في دبي

عقب الإعلان عن إطلاق سيارة لامبورغيني فينينو التابعة لتيودورين أوبيج في جنيف، كشفت وكالة العين كلاس الإماراتية أنها حصلت على سيارة لامبورغيني فينينو رودستار الخاصة بها.

وحصلت وكالة بيع السيارات الخارقة الشهيرة أحد النماذج التسعة. وتعد Lamborghini Veneno Roadster واحدة من أندر سيارات Lamborghini على الإطلاق. تم تصميمها بعد إصدار Veneno Coupe، على هيكل Lamborghini Aventador وكانت بمثابة مؤشر مسبق إلى Aventador SV.

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وتم تصميم الهيكل من ألياف الكربون المطفأة، إلى جانب تفاصيل علم tricoloure المعتادة، وتتميز هذه السيارة أيضًا بخطوط حمراء في الجزء السفلي من هيكل السيارة وعلى حافة المصدات الأمامية. وفي الداخل، يوجد مزيج من الجلد الأحمر والكانتارا السوداء وألياف الكربون اللامعة.

وتشير الشركة إلى أن السيارة جديدة تمامًا، على الرغم من أن إحدى اللقطات الداخلية توضح أنها قطعت مسافة 820 ميلًا منذ أن تم تسليمها في عام 2014. ويقدر سعرها بين 4،2 إلى 5 مليون جنيه إسترليني ويبدو من الواضح أننا ننظر إلى أغلى سيارة لامبورغيني حديثة، بحسب موقع gtspirit.