- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
بالصور| سيارة لامبورغيني فينينو رودستار للبيع في دبي
عقب الإعلان عن إطلاق سيارة لامبورغيني فينينو التابعة لتيودورين أوبيج في جنيف، كشفت وكالة العين كلاس الإماراتية أنها حصلت على سيارة لامبورغيني فينينو رودستار الخاصة بها.
وحصلت وكالة بيع السيارات الخارقة الشهيرة أحد النماذج التسعة. وتعد Lamborghini Veneno Roadster واحدة من أندر سيارات Lamborghini على الإطلاق. تم تصميمها بعد إصدار Veneno Coupe، على هيكل Lamborghini Aventador وكانت بمثابة مؤشر مسبق إلى Aventador SV.
وتم تصميم الهيكل من ألياف الكربون المطفأة، إلى جانب تفاصيل علم tricoloure المعتادة، وتتميز هذه السيارة أيضًا بخطوط حمراء في الجزء السفلي من هيكل السيارة وعلى حافة المصدات الأمامية. وفي الداخل، يوجد مزيج من الجلد الأحمر والكانتارا السوداء وألياف الكربون اللامعة.
وتشير الشركة إلى أن السيارة جديدة تمامًا، على الرغم من أن إحدى اللقطات الداخلية توضح أنها قطعت مسافة 820 ميلًا منذ أن تم تسليمها في عام 2014. ويقدر سعرها بين 4،2 إلى 5 مليون جنيه إسترليني ويبدو من الواضح أننا ننظر إلى أغلى سيارة لامبورغيني حديثة، بحسب موقع gtspirit.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سيارة لامبورغيني فينينو رودستار للبيع في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.