كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نمت مبيعات السيارات في الإمارات هذا العام؟

باعت وكلاء السيارات في الإمارات أكثر من 100000 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 – بزيادة قدرها 1 في المائة فقط عن العام الماضي.

وقال ميشيل آيات، الرئيس التنفيذي لشركة أو آر أوتوموتيف، التي تدير وكالات نيسان ورينو في دبي والإمارات الشمالية: “نعم، إنها أول علامة على النمو منذ أربع سنوات … وهذا رائع. أعتقد أن مبيعات السيارات بالتجزئة في الإمارات جاهزة أخيرًا لإحداث تحول، ليس كثيرًا ولكن لا يزال كافياً”.

وأضاف “بالنسبة لعام 2019 بكامله، نتوقع أن تكون المبيعات الإجمالية للمركبات في نطاق 240000 وحدة ، ولكن في عام 2020، يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 250،000 إلى 260،000 وحدة، بنسبة نمو تتراوح بين 3 و5%”.

وهذا شيء يمكن أن تحققه شركات صناعة السيارات العالمية وشركاؤها المحليون. وهذا يعني إنهاء الانخفاض المزدوج في مبيعات السيارات الجديدة على أساس سنوي منذ عام 2015، مما أدى إلى انخفاض الأرقام من حوالي 420،000 في عام 2015 إلى ما يزيد قليلاً عن 245،000 في العام الماضي، بحسب غلف نيوز.

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وقال ألتار يلماز المدير العام للعمليات الإقليمية في Genesis الكورية الجنوبية للسيارات الفاخرة: “كانت معدلات النمو مرتفعة بشكل غير طبيعي في السنوات العشر التي سبقت 2015، باستثناء 2009-10”. “حتى في عام 2010 ، كان الناس يقولون إن الأمر سيستغرق 10 سنوات حتى تنتعش مبيعات السيارات من الأزمة المالية”.

وأضاف “لكن في أقل من 10 أشهر، عادت مبيعات السيارات إلى المستويات العادية تقريبًا. من المؤكد أن المخزونات كانت مرتفعة لمدة ثمانية إلى تسعة أشهر أخرى، لكن الطلب العضوي عاد إلى طبيعته. ثم بدأت في النمو برقمين لمدة خمس سنوات أخرى. الآن، نحن ننتقل إلى مرحلة النمو الطبيعي – وآمل أن تظهر مرونة هذه الأسواق مرة أخرى. إذا كان السوق طبيعياً بمعدل نمو أعلى من 3 في المائة سنويًا، فهذا جيد”.

وقال تيري صباغ ، المدير العام لشركة نيسان إم إي “السوق مستقرة بالتأكيد. هناك علامات كبيرة على الانتعاش خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. ويحدث المزيد من الإنفاق الحكومي هنا لمعرض اكسبو 2020 القادم وكل ما يدور حوله. وسيؤدي ذلك إلى خلق استقرار في قطاع السيارات. ”