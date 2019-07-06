تسامح الإمارات.. تشريعات وسياسات.. وعمل مؤسسي

روعة يونس (دمشق)

أكد مثقفون عرب أن التسامح في الإمارات عمل مؤسسي مستدام، وقائم على تشريعات وسياسات تهدف إلى تعميق الحوار وتقبّل الآخر والانفتاح على الثقافات، مشيرين لـ «الاتحاد» إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،«حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، عزز مكانة الدولة «عاصمة عالمية للتسامح»، وجعلهم ينشدون في طروحاتهم وإبداعاتهم هذه الفضيلة، والسعي لقيادة حركة الإنتاج الفكري والثقافي والإعلامي والبحثي لتعزيز هذه القيمة في منطقتنا العربية.

علاء البرغوثي: امتداد لمسيرة زايد

علاء البرغوثي- رئيس نادي المحرَرين- فلسطين، يرى أن التسامح في الدولة ليس حديث العهد، بل هو واقع يعيشه أهل الإمارات منذ سنوات، وعام التسامح امتداد لتاريخ من المساواة والتآخي على تلك الأرض الطيبة، وامتداد لعام زايد كونه يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.

يضيف البرغوثي: «كل ما قامت به قيادة الإمارات الحكيمة في السنوات الأخيرة يعكس التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب، هو امتداد لتاريخ زايد المؤسس ونهجه الذي يُستلهم منه ضمانة حضارية لمستقبل الإمارات، وبناء رؤى فوق رؤاه لإتمامها، وتحقيق معنى حضاري جديد تتصدى لنشره قيادة الإمارات».

أمل أبو أسعد: تعميق المودة والانفتاح

الروائية الفلسطينية أمل أبو أسعد تقول: «إيمان قيادة الإمارات بأن التسامح يعمل على تعميق قيم المودة والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، ويبني مجتمعاً حضارياً متجانساً ومتسامحاً، دفعها لتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال تشجيع المبادرات الإعلامية الهادفة، وتُستكمل بطرح تشريعات وسياسات لمأسسة وتكريس قيمة التسامح في عام 2019 وصولاً لما بعد ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح.

سامر العطري: مبادرة إيجابية وبناءة

الدكتور سامر العطري، مستشار العلاقات الدبلوماسية والعلوم الإنسانية، يقول «التسامح فضيلة عظيمة تُشكّل مجموعة من الأفكار الأخلاقية التنويرية تترجم في الواقع بسلوك إنساني حضاري يتمثل في تقبّل التعايش وسط مجموعة من الاختلافات، عبر احترام الآخر المماثل لنا في اعتقاداته وانتماءاته وتوجهاته، أو المختلف عنا في اللون والعرق والدين»، و«عام التسامح» جسر تواصل وتلاق بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة تقوم على الاحترام ونبذ التطرف وقبول الآخر».

هالة قباني: حصاد الفعل والقول

المحامية هالة محمد قباني- مديرة منتدى الحوار السوري، تؤكد أن «كافة القرارات القيادية والأحداث التي أعلنت عنها الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، هي حصاد سنوات من القول والتفكير والفعل والعمل والمبادرات والرؤى لتجريم كل فعل مرتبط بازدراء الأديان ومقدساتها، فضلاً عن مبادرة تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان، مثل «البرنامج الوطني للتسامح»، و«جائزة محمد بن راشد للتسامح» و«المعهد الدولي التسامح»، وكل تلك البرامج والجوائز والمراكز الهادفة إلى محاربة التطرف، جعلت الإمارات تتصدر مؤشر «التسامح مع الأجانب».

أسماء الزين: جوائز تدعو للتسامح

من سوريا تحتفي الدكتورة أسماء الزين- أستاذة العلوم السياسية، بعام التسامح وتقول: «أتابع البرامج الثقافية على الفضائيات الإماراتية، ولاحظت أن معظم الجوائز في الإمارات التي تمنح للمثقفين تدل على «تسامح». إذ لم تشترط الإمارات في جوائزها الحكومية والخاصة كافة أن يحمل المبدع جنسية محددة أو ديناً بعينه أو توجهاً سياسياً أو عقائدياً أو فكرياً، وبالتالي لم تحرم جنسية أو جنساً أو صاحب مذهب أو فكر من تقديرها، وليس أدل من هذه المؤشرات والدلائل على ثمار التسامح التي زرعتها بالأمس وتحصدها اليوم وغداً».

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سامي الكيلاني: مشاعر فرح واعتزاز

الناقد الأدبي المصري سامي الكيلاني، عبر عن سعادته بتخصيص الإمارات عامنا الحالي للتسامح. ويقول «إنها خطوة رائدة من دولة الإمارات أن تتخذ مثل هذه الخطوة كدعوة للتسامح والسلام بين أطياف البشر مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم ودياناتهم.

يستكمل الكيلاني: «تسعى الإمارات جاهدة من خلال إطلاق عام التسامح إلى التصدي لأشكال التطرف والعنف والإقصاء كافة، إلى جانب تعزيز العلاقات الإنسانية بين أصحاب الشرائع السماوية والجنسيات المختلفة، في إطار احترام الآخر والتعايش معه في سلام وحب وتسامح».

مصطفى الجارحي: بلد يفيض بالخير

رئيس تحرير «كَتَبَ» الأستاذ مصطفى الجارحي، يقول: التسامح لا يأتي إلا من الإمارات، فالإمارات تعني التسامح، التسامح الذي يعني بدوره أن تسمو وترتفع إلى منزلة أخرى بعيدة عن الصغائر والشحناء والكره والبغضاء، لتنبذ التعصب والعنصرية والطائفية والحقد. وهذا ما عرفناه عن الإمارات قيادة وشعباً».

يضيف الجارحي: دولة الإمارات في أبسط معانيها بلد معطاء، تفيض بخير حباها الله به، ومن ثم لا تضن بخيرها وبسماحة شديدة على الآخرين في مختلف البلدان. وتهب دومًا لنجدة الشعوب المحتاجة، وتغيث المساكين بدافع إنساني بحت، وبضمير لا يخضع لحسابات الساسة والأنظمة والأديان والجنسيات. لأنها بلد السماحة والسماح والتسامح، تجري جميعها في عروق شعبها العربي الأبي الأصيل».

جوزيف نخلة: خلق أجيال متسامحة

الشاعر جوزيف نخلة- مدير تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة للمدارس بلبنان- يقول: «أعتقد أن من أهم رسائل الإمارات في عام التسامح، رسالة وجهتها إلى الصغار- الفئة العمرية الناشئة، الذين يرون قيادتهم التي يحبونها ويجلّونها تركز على زرع فضيلة ومفهوم التسامح لديهم، أي لدى الجيل الجديد الذي يرى حوله جنسيات متعددة تقيم على أرض وطنه، ينتمون إلى مذاهب دينية وألوان وأعراق وألسن مختلفة»، وآمل أن تُعمم التجربة الإماراتية على دول المنطقة كافة».

د. نزار دندش: بُشرى ثمينة ومفرحة

د. نزار دندش يقول: «عام التسامح بُشرى ثمينة ومفرحة من شأنها أن تعيد الثقة لأبناء أمتنا العربية بمستقبلهم، والأمل في أن يمسح التسامح الخلافات الثقافية المصطنعة، وأن يصوّب الحوار الفكري العقلاني حيواتنا. هو إعلان يجعل التفكير مشروعاً في أن تتصالح المذاهب الفكرية وتتحاور النُخبُ الثقافية والمعرفية، وأن يتم التوصل إلى ما يشبه التسليم بدور العقل وقدرته على أن يكون حكماً يقوّم الأفكار المتضادة واضعاً حداً للخلاف، وحافظاً حق الاختلاف. فالتسامح يعني احترام الآخر والنظر بتفاؤل وإيجابية نحو المستقبل.

حسن الشمري: ضرورة ملحة للشعوب

الباحث التاريخي حسن الشمري - عضو الاتحاد العام لأدباء وكتّاب العراق، اختار العودة بالتسامح إلى ما قبل التاريخ الميلادي وظهور الأديان، ويقول «إذا عدنا إلى أعماق الماضي نجد جذور التسامح امتدت في تربة البشرية قبل الأديان السماوية، ويعد اعتماد قادة الإمارات على تبني ونشر مفاهيم التسامح حاجة ملحة لشعوب المنطقة، بعد أن عصفت بعصرنا رياح التعصّب والعنصرية والتطرف الديني والعنف، فهي مبادرة ذكية، فضلاً عن كونها مهمة ورائدة على صعيد المنطقة والعالم، عسى تقتدي بها الدول ورجال السياسة».

هناء أحمد: وطن المبادرات الرائدة

الأديبة د. هناء أحمد- أستاذة في كلية الفنون- جامعة الموصل، الفائزة بـ«جائزة الشارقة للإبداع» عن فئة الدراسات النقدية، في دورة العام الماضي، تقول «يشيد العراقيون بمبادرة دولة الإمارات راعية المبادرات الرائدة، على تخصيص عام 2019 للتسامح. ونثق أنها أهل لتبني هذه الفضيلة الإنسانية والمفهوم الحضاري. ونأمل أن يكون هذا العام، محملاً بالتسامح وداعياً إلى السلام في منطقتنا والعالم كله. فقد خبرتُ بشكل مباشر التسامح في الإمارات خلال زيارتي لها، ولم تقل فرحتي في تسامح وتعايش وتناغم أهل الإمارات عن فرحتي بالفوز بجائزة الشارقة للإبداع».

بهيرة الزعبي: رؤى القيادة الواعية

بهيرة الزعبي- المنسق العام لجمعية الغساسنة «الثقافية الأردنية» شهدت التسامح في الإمارات بأم عينها، وتقول: «رافقت زوجي إلى دول عديدة في طليعتها الإمارات، وأتاحت لنا طبيعة عمل زوجي د. فاضل الزعبي السفير لمنظمة «الفاو» في دول «بلاد الشام» زيارة مؤسسات ومسؤولين ومواطنين في الإمارات. حيث يُشكل كل منهم عبر سلوكياته مع مرؤوسيه ومحيطه رمزاً للتسامح، كما لو أن القيادة الإماراتية زرعت فيهم فضيلة التسامح، كما يُزرع النخل الباسق في أرضها».

وتتطرق الزعبي إلى شخصية المتسامح، وتستشهد بمقولات خالدة لكبار رجال السياسة والثقافة، تقول «ثمة مقولات باتت مأثورة عن المتسامح، تحدد مواصفاته الفكرية ورؤاه. فقد وصف غاندي الإنسان المتسامح بالقوي الشخصية «الضعيف لا يمكنه التسامح أو المسامحة، فقط القوي يستطيع» وفي ذات الإطار أذكر قول مانديلا «الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام، سلام أوطانهم وشعوبهم وأحفادهم».