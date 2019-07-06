الامارات | حاكم الشارقة يتقبل التعازي من سلطان بن زايد في وفاة ابنه

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يتقبل التعازي من سلطان بن زايد في وفاة ابنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر أمس، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه، وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وأفراد أسرته الصبر والسلوان. كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومحافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، وجموع المعزين من كبار رجال الدولة، وأعيان البلاد، والسفراء، ووجهاء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام، الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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برقيتا تعازٍ من رئيسَيْ تونس وإريتريا

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وبعث الرئيس التونسي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد ببالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى تعالى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ حاكم الشارقة من كل سوء، وأن يرزق سموه وأهل الفقيد وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى سموه برقية تعزية ومواساة، من رئيس دولة إريتريا، أسياس أفورقي، الذي أعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لسموه في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلَّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.