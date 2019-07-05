حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة الجوهرة

بعث صاحب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.