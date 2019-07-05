حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود، والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.