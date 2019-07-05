سلطان بن زايد يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.