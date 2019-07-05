بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن زايد يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.