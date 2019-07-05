حاكم الشارقة يتلقى رسالة تعزية من رئيس إقليم زنجبار في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة تعزية خطية من فخامة الدكتور علي محمد شين، رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله أن يلهم سموه وأسرته وآل القواسم الكرام، جميل الصبر وحسن العزاء.
وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الرسالة عصر اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، من سعادة مبارك ناصر مبارك سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة، وذلك في قصر البديع.
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