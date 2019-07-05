قرقاش: نبارك للسودان الشقيق الاتفاق لانتقال سياسي مبشر

بارك معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير، صباح اليوم الجمعة.
وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق".
وأضاف معاليه: "نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".
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