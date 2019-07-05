كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة “ذي فيو” ستوفر مناظر خلابة لدبي على ارتفاع 240 متراً فوق نخلة جميرا

متابعة-سنيار: تقدم دبي العديد من العجائب عندما يتعلق الأمر بالهندسة المعمارية، وتستعد شركة التطوير العقاري “نخيل”، لإضافة نقطة جذب مذهلة ومثيرة لقطاع الترفيه والتسلية في دبي من خلال “ذي فيو” في النخلة، وهي عبارة عن منصة للمشاهدة ستكون متاحة للزوار على ارتفاع 240 متراً فوق “نخلة جميرا” المشهورة عالمياً.

وستوفر منصة المشاهدة التي يمكن الوصول إليها من “نخيل مول”، إطلالات لمشاهدة المناظر الخلابة والغير مسبوقة للجزيرة ومياه الخليج العربي وأفق دبي الساحر.

تقع منصة المشاهدة على قمة الطابق 52 من برج “ذا بالم تاور” الواقع في قلب “نخلة جميرا”. حيث من المقرر أن تكتمل قريباً أعمال تطوير المنصة التي ستشمل قاعة لكبار الشخصيات وأخرى للفعاليات الخاصة.

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ووفقا لمكتب دبي الإعلامي، قال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ”نخيل مولز”، التي ستقوم بإدارة الوجهة الجديدة: “تجمع منصة المشاهدة “ذي فيو في النخلة” بين الإطلالات الملهمة الأخاذة، والتجربة التفاعلية التعليمية الغير مسبوقة حول عملية تطوير الأيقونة المعمارية “نخلة جميرا”. وستكون هذه الوجهة الجديدة المميزة عامل جذب غير مسبوق للمقيمين والزوار على حد سواء بما توفره من تجربة فريدة لمشاهدة المناظر الساحرة للجزيرة والخليج العربي والأفق الخلاب لإمارة دبي”.

ومن المتوقع افتتاح “ذي فيو” في النخلة إلى جانب نخيل مول قبل نهاية 2019.