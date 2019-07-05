ترحيباً بزوار الدولة.. شريحة اتصال مجانية في المطارات والمنافذ الحدودية

أطلقت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" مبادرة للترحيب بزوار الدولة بشكل غير تقليدي، وذلك عبر تمكينهم من التواصل مع ذويهم منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامهم أرض الإمارات، من خلال تقديم شريحة اتصال مجانية لكل زائر، تتضمن عدداً من دقائق الاتصال الهاتفي وحزمة بيانات خلوية.

تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن ترحيب الإمارات بزائريها فور وصولهم إلى المطارات والمنافذ الحدودية، وإدخال البهجة إلى نفوسهم، وإبراز ما تتميز به الدولة من قيم الأصالة والضيافة والانفتاح على مختلف شعوب العالم وثقافاته، وحرصها على تعزيز العلاقات الإنسانية بين شعبها والشعوب الآخرى على اختلاف أعراقهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

وأبرمت الهيئة اتفاقية مع شركة "تيليكوم ناو" لتنفيذ هذه المبادرة، وقعها من جانبها العقيد خميس محمد الكعبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب الشركة شربل الليطاني الرئيس والمدير التنفيذي لها.

وأكد سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة والذي حضر توقيع الاتفاقية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على المساهمة في ترسيخ المكانة المرموقة والسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في مختلف المجالات، والتأكيد على أنها ستظل دائماً وطن السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها وكل من يزورها، إلى جانب جعل الانطباع الأول عنها مبهراً لدى الزائر من خلال استقباله بالابتسامة والترحاب وإنجاز إجراءاته بيسر وسهولة وتقديم كل التسهيلات التي تجعل من زيارته للإمارات تجربة لا تضاهى، ولكي يكون سفيراً لها في بلاده وفي مختلف البلدان التي يزورها.

وقال، إن "الهيئة تستلهم مبادراتها ومشاريعها كافة من رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على أن تصبح الإمارات الرقم واحد في مختلف المجالات، ومن بينها المجالان الاقتصادي والسياحي، وتتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في سبيل إنجاح خطط الحكومة للارتقاء بقطاع السياحة وتطويره، ليساهم بدور حيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في ظل ما تتميز به الإمارات من جاذبية حيث باتت واحدة من أكثر دول العالم استقطاباً للسياح".

وأضاف أن المبادرة تشمل جميع زوار الدولة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وبغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للزيارة أو للسياحة أو تأشيرة وصول لأول مرة للإقامة أو تأشيرة عبور "ترانزيت"، وكذلك جميع المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الدولة.

وأوضح اللواء الراشدي أن تسليم شريحة الاتصال للزائر يتم من خلال بوابة الجوازات، وفور مهر جوازه بختم الدخول حيث يتم تسجيلها باسمه وتفعيلها بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني بين نظام الهيئة الخاص بشؤون الأجانب والمنافذ ونظام الشركة المشغلة، لافتاً إلى أن صلاحية الشريحة مربوطة أيضاً بقانونية وجود الزائر في الدولة، وتستمر في العمل طيلة فترة صلاحية تأشيرته ويتم تجديدها في حال تمديد صلاحية التأشيرة، في حين تتوقف الشريحة تلقائياً عن العمل في حال مخالفة الزائر أو تجاوزه لمدة صلاحية تأشيرته.

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من جانبه، عبّر شربل الليطاني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "تيليكوم ناو" عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف تعزيز القطاع السياحي في الدولة من خلال مشروع "SIM 24" الأول من نوعه في العالم الذي يعتمد على التفعيل الذاتي للشرائح بهدف إبقاء المسافرين على اتصال بذويهم أثناء سفرهم.

وقال إن المشروع يمثل تطوراً رقمياً يحلّ معضلة كل سائح يواجه مشكلة البحث عن شبكة مفتوحة أو يتحمل رسوم التجوال الإضافية عند العودة إلى موطنه، ويوفر تجربة ممتعة ومريحة لجميع الزوار أثناء إقامتهم في الإمارات مباشرة من لحظة وصولهم.

وأضاف أن زوار الدولة يحصلون بموجب هذه المبادرة على باقة اتصالات تحتوي على شريحة محلية مجانية محملة مسبقاً بـ3 دقائق من المكالمات الصوتية و20 ميغابايت من البيانات، ما يتيح لهم الاستمتاع بخدمات اتصال ممتازة خلال رحلتهم.

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ولفت إلى أن المشروع يعدّ طريقة آمنة ومبتكرة لتوزيع الشرائح وربطها إلكترونياً بملف تعريف المستخدم، ومن ثم تفعيلها من خلال عملية رقمية شاملة تقلل من أوقات الانتظار في متاجر المطارات، حيث يتم شراء الشرائح وإعادة شحنها.

وقال إن بإمكان الزائر إعادة شحن الشريحة إلكترونياً عبر بطاقة الائتمان أو في أي نقطة بيع على غرار جميع الشرائح الآخرى التي يتم شراؤها في جميع أنحاء الإمارات.