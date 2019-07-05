تدشين مشروع الطاقة الشمسية في كوبا بتمويل من"أبوظبي للتنمية"

دشنت الحكومة الكوبية مشروعاً للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط، والذي يأتي بتمويل من "صندوق أبوظبي للتنمية" بقيمة 55 مليون درهم، وذلك ضمن الدورة التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق التي أطلقها في عام 2013، بقيمة 1.285 مليار درهم لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

ويحقق المشروع الاستراتيجي التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الكوبي، وذلك من خلال إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية موزعة على 4 مقاطعات وهي: ماتنزاس وسانتاسبرتوس وكماقوى وسانديقوكوبا.

ويعمل المشروع على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة، في المقاطعات الكوبية، حيث يساهم بتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 7000 منزل من مصادر الطاقة المتجددة المولدة من مشروع محطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة والمساهمة في حماية البيئة.

وتم تدشين المشروع بحضور سعادة بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، وسعادة ليفان أرونتي نائب وزير الطاقة والمعادن الكوبي، وسعادة فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وعدد من المسؤولين الكوبيين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية"، إن "صندوق أبوظبي للتنمية يولي قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، لما يتضمنه من عوائد مجدية على اقتصادات الدول النامية، ونظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن مشروع الطاقة الشمسية يأتي ضمن الدورة التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والذي وافق على تمويله عام 2015، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع يعدّ خطوة رائدة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر في كوبا، كما أنها تساهم في تنمية المجتمع وتقدمه.

وأكد أن الصندوق يتطلع قدماً إلى ترسيخ علاقة التعاون مع الحكومة الكوبية من خلال تمويل مشاريع حيوية مستقبلاً تسهم وبشكل مباشر في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية وتعزز من مسيرة الاقتصاد الكوبي.

من جانبه، أكد سعادة بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى كوبا أهمية العلاقات المشتركة التي تربط البلدين في عدة مجالات هامة كالطاقة المتجددة والموانئ والبنية التحتية، مشيراً إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي يموّله صندوق أبوظبي للتنمية يعد نموذجاً للتعاون البناء بين البلدين.

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وأضاف أن دولة الإمارات تلعب دور مهماً في تبني حلول الطاقة المتجددة، والعمل على نشرها وتوسعة قاعدة استخدامها على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تقوم بدور فعال في ما يتعلق بحماية البيئة وتقليل حجم الإنبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

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بدوره، أشاد معالي راوول غارسيا باريرو وزير الطاقة والمعادن الكوبي بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية و"آيرينا" في تحقيق التنمية المستدامة في كوبا، من خلال مساهمته في تمويل هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أن كوبا تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع الصندوق الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع التنموية، والتي تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة السكان في كوبا.

وقال إن افتتاح مشروع الطاقة الشمسية يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى زيادة إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إذ يساهم المشروع في تعزيز المنظومة الكهربائية من خلال مصادر متجددة ويعمل على تخفيض التكلفة والعبء على الاقتصاد المحلي.

وقال سعادة فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": تحقق الطاقة المتجددة فوائد رئيسية للدول النامية فهي وسيلة فعالة للحصول على طاقة منخفضة التكاليف للمجتمعات، وتعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفير طاقة مستدامة.

وأضاف : نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية لتوفير التمويل الميسّر لدعم الدول الأعضاء في "آيرينا" لتحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة المتجددة.

ووصف المشروع الذي تم افتتاحه في كوبا بأنه ثمرة الشراكة الناجحة بين "آيرينا" والصندوق، إذ ينعكس أثر المشروع على العديد من الجوانب الاقتصادية في كوبا، كما يعمل على خفض حجم الانبعاثات الكربونية والحد من استخدام والوقود التقليدي في توليد الطاقة.

يشار إلى صندوق أبوظبي للتنمية موّل 6 دورات تمويلية ضمن مبادرته لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، شملت 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة اجمالية بلغت 900 مليون درهم.