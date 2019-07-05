حاكم الشارقة يتقبل تعازي سلطان بن زايد في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عصر اليوم الجمعة، بوفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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وأعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه و أفراد أسرته الصبر والسلوان.