بتمويل كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة شبكة إستجابة تدشن مشروع توزيع السلة الغذائية بمحافظة مأرب

دشنت شبكة استجابه للأعمال الإنسانية والإغاثية يوم الخميس الموافق 4/ 7/ 2019م مشروع توزيع السلة الغذائية لعدد 2500 أسرة نازحة من مختلف مناطق محافظة مأرب.



المشروع استهدف 6 مديريات وهي (المدينة ، الوادي ، الجوبة ، مجزر ، رغوان ، مدغل ) بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ شبكة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مكتب مأرب.

هذا وقد أشاد الاخ مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل الأستاذ حسن الشبواني بدور دولة الكويت حكومة وشعباً ، ودعمهم المتواصل للشعب اليمني والدعم السخي الذي يستمر للشعب في ظل هذه الأزمة والظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.



كما شكر شبكة استجابة على جهودهم الجبارة وتنفيذهم المتواصل للمشاريع التي تلامس احتياج المواطنين والنازحين في اليمن .

من جانب آخر قالت مديرة مكتب شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مأرب، الأستاذه نسيبة الغساني ، نحن اليوم نساهم في تخفيف واعانة 2500 أسرة نازحة ومتضررة من الصراع ، وقالت نثمن الدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة ممثلة بالجمعية الكويتية للإغاثة وهذا ليس بجديد على اخواننا في دولة الكويت الشقيقة.