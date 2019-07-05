مربط دبي يواصل مسيرته الذهبية في إيطاليا







حقق مربط دبي للخيول العربية إنجازا جديدا من الإنجازات القيادية المتوالية في الموسم الخارجي منذ انطلاقته، وذلك خلال بطولة مونتي فالكو الدولية لجمال الخيل العربية بداية الأسبوع الجاري في إيطاليا التي نال فيها الميدالية الذهبية بإجماع الحكام.

وتميزت مشاركة مربط دبي في بطولة مونتي فالكون بالتركيز على مشاركة نوعية مكنت الإنتاج الجديد للمربط من تسطير بصمة خاصة في سجل البطولة، وذلك عندما فاز المهر دي شيمار وهو من فحل وأسطوة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم ومن الفرس الولود ليدي فيرونيكا إحدى أقوى الفرسات المنتجة للخيول العربية المتميزة منذ سنوات. وتميز الفوز الذهبي للمهر دي شيماز بإجماع الحكام على منحه المركز الأول في كافة مواصفات الخيل العربية الأصيلة.

ويعتبر الفوز الذهبي للمهر دي شيماز بالإجماع في بطولة مونتي فالكو إضافة جديدة من تميز إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الخيل العربية وإنتاج الأبطال في مسيرة حافلة كان آخر محطاتها الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية فضلا عن ألقاب الأفضلية في بطولة منتون الدولية مؤخرا.

وبهذه الإضافة الذهبية يحتفظ مربط دبي بالمركز الأول في كافة البطولات التي شارك فيها منذ انطلاقة الموسم الخارجي لمسابقات جمال الخيل العربية، مما يؤكد التفوق النوعي لإنتاج المربط الذي يواصل تميزه نحو إنهاء الموسم الحالي ببصمة قيادية جديدة تضاف إلى سجله الذهبي الناصع الذي لمع في الموسام الماضية.

التوحيدي: تفوق بالإجماع

عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بلإنجاز الجديد للمربط، مؤكدا أن " الإجماع على المركز الذهبي للمهر دي شيماز في مونتي فالكو، هو إشارة صريحة للتفوق الإنتاجي للفحل الجواد إف إيه إل رشيم الذي يواصل - بفضل الله - تحقيق ما لم يتحقق مع غيره من أفضل الأفحل المنتجة في العالم".

وأضاف التوحيدي:" نحن سعداء بهذا التميز وبموسم يتأكد فيه مع كل بطولة نشارك فيها، مدى التفوق النوعي لإنتاجنا المبارك. لاتزال أمامنا محطات تنافسية جديدة في الموسم الخارجي، ونعمل على إعداد خيولنا لمشاركة فعالة نرجو من الله أن تتكلل بالذهب والمركز الأول".

المرازيق: الإمارات العالمية

بدوره أعرب عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذهبي الجديد. وقال المرازيق:" بطولة مونتي فالكو كانت في مستوى تطلعاتنا نحو المركز الأول في منافسات جمعت بين العديد من الخيول المتميزة. أثبت إنتاج الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم أنه أجدر بالتفوق وبالإجماع. كل الخيول التي تألقت في الموسم الخارجي ولا تزال، قد انطلقت من تألق في الموسم المحلي، مما يؤكد أن بطولات الإمارات هي بطولات عالمية بامتياز".