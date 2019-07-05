شيماء حمدي مذيعة برنامج "احلم":

عبرت المذيعة الشابة شيماء حمدي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تحققت لحلقات برنامجها التليفزيوني "احلم" الذي يعرض على شاشة قناة OnE.

وقالت شيماء أن تواصل الشباب مع فكرة البرنامج ومحتواه الهادف لإلقاءه الضوء على أحلامهم وتقديمها للمجتمع، كان مصدر سعادتها.

وأكدت شيماء أن الحلقات الجديدة من البرنامج ستشهد تقديم نماذج لأحلام شخصيات، اجتهدت كثيرا من أجل الوصول لأهدافها، وهم بالفعل قدوة للشباب لأنهم لم يتوقفوا لحظة عن العمل وتطوير قدراتهم.

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وأوضحت شيماء أن البرنامج سيتواصل خلال الفترة المقبلة مع كل من لديهم أحلام، حققوها أو في سبيلهم لتحقيقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وسيعرض مشوارهم على المشاهدين ويساندهم بقوة.

وعن مدى رضاها عن مشوارها الإعلامي حتى الآن، قالت شيماء:

مازال لدي الكثير من "الأحلام"، أسعى لتحقيقها، فأنا لن أقف كثيرا عند نجاح برنامجي، وسأجتهد كثيرا من أجل نيل رضا المشاهدين والمحافظة على ثقتهم وأحلامي بلا حدود في مجال الإعلام.