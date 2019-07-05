الامارات | كيف تتصرف اذا علمت أن ابنك رسب في الثانوية العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف اذا علمت أن ابنك رسب في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه بعض أولياء أمور طلبة رسبوا في امتحانات الثانوية العامة حالة من التوتر والغضب، والبعض منهم يسئ التصرف ويزيد من حجم المشكلة، وتلقت "الامارات اليوم " استفسارا من ولي أمر رسب ابنه في اختبارات الثانوية العامة ولا يعرف كيف يتصرف.



سائل يقول: ابني رسب في الثانوية العامة، بنتيجة لا أستطيع أن أتخيلها، ماذا أصنع، بل كيف أستطيع أن أتعامل معه وأنا في هذه الحالة النفسية المؤلمة?.

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