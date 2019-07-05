تأخر إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر/1" لسوء الأحوال الجوية

قرّرت شركة أرينا سباس تأخير إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر /1" بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، وارتفاع الرياح فوق مركز غيانا الفضائي على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية حتى يوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري في تمام الساعة 5:53:03 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد أكملت كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي "عين الصقر /1" إلى مداره يوم السبت الموافق السادس من يوليو الجاري، حيث مرت الاستعدادات لإطلاق "عين الصقر /1" بمراحل مختلفة، كما صمّم القمر لتوفير تغطية عالمية لمدة عشر سنوات قادمة للاستخدام العسكري والمدني.

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