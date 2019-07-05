حاكم الشارقة يتلقى برقية تعزية من الرئيس التونسي في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من فخامة الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، في وفاة المغفور له نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب الرئيس التونسي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ صاحب السمو حاكم الشارقة من كل سوء ويلهم سموه وأهل الفقيد وذويه جميل الصبر والسلوان.

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