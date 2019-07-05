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حاكم الشارقة يتلقى برقية تعزية من رئيس إريتريا في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

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تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من فخامة أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، في وفاة المغفور له نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب رئيس إريتريا في برقيته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لصاحب السمو حاكم الشارقة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم سموه وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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