كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف وصلت عقارات دبي إلى مستويات مغرية للأسعار هذا العام؟

بلغ سوق العقارات في دبي ‘مستويات جذابة من القدرة على تحمل التكاليف في النصف الأول من عام 2019، وفقًا لتقرير صادر عن Bayut، وهي بوابة عقارية مقرها الإمارات.

واستنادا إلى مقارنة الأسعار بين النصف الثاني لعام 2018 و والنصف الأول لعام 2019، كان هناك تحول ملحوظ في الاهتمام نحو المناطق ذات الأسعار التنافسية عندما يتعلق الأمر بالتأجير، في حين أن المناطق الأكثر تكلفة تاريخيا للاستثمارات أصبحت أكثر بأسعار معقولة، حسبما ذكر التقرير.

وذكر التقرير أن اتجاهات الأسعار في النصف الأول من عام 2019 تكشف أن الشقق في دبي شهدت انخفاضًا طفيفًا إلى حد بين 4% و 8% لكل من المبيعات والتجديدات وأضاف “في الوقت الذي ننتقل إلى النصف الثاني من عام 2019، فإن أسعار العقارات في دبي لا تزال جذابة لكل من المستأجرين والمستثمرين”.

وفقا للبيانات، دبي مارينا هي المنطقة الأكثر شعبية لشراء الشقق في دبي. ومع ذلك، فإن المستأجرين المحتملين يلجؤون إلى النهدة كخيار أول لتأجير الشقق في الإمارة، في حين تأتي مارينا في المرتبة الثانية، بحسب موقع meconstructionnews.

وتتماشى هذه الأرقام مع تقرير صدر مؤخراً عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي كشف أن المعاملات العقارية في دبي قد ارتفعت بنسبة 33% مقارنة بما شهدناه في نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements

وتسيطر مجتمعات مثل النهضة، مردف، بر دبي والمدينة الدولية على سوق الإيجارات، في حين أن نخلة جميرا، المرابع العربية، دبي مارينا ووسط المدينة تتصدر المبيعات. ومن ناحية العائد على الاستثمار، فإن مجتمع الضواحي في المدينة الدولية هو الأكثر جاذبية وفقًا للتقرير، مع عائدات إيجار رائعة تصل إلى 9.7%.

المجتمعات الراقية مثل دبي مارينا ووسط دبي تظهر انخفاضاً في الأسعار بنسبة 8%، مما يتيح للمستثمرين فرصة للاستثمار بأسعار مربحة.

وبالنسبة للفلل تعد نخلة جميرا الأكثر شعبية بين المشترين، في حين شهدت مردف أعلى عمليات البحث بين المستأجرين وفقًا لتقرير Bayut.

أما بالنسبة لتأجير الفلل، فإن أكبر الانخفاضات في الوحدات في أم سقيم. وفيما يتعلق بعائد الاستثمار، وبصرف النظر عن المدينة الدولية التي تقدم أعلى عائد استثمار بنسبة 9.7%٪ للشقق، تقدم الينابيع أيضًا عائد استثمار بنسبة 6.3% للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الفلل.