كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين سيقام فندق إم جي إم الفاخر في دبي؟

إذا مررت ببرج العرب وفندق جميرا بيتش في أم سقيم بدبي، فمن المحتمل أنك لاحظت حدوث نشاط على الجزيرة الدائرية (وتسمى الجزيرة) شمال حديقة أم سقيم.

وإذا كنت تتساءل عما كان يحدث هناك، فقد تبيّن أن هذا هو الموقع المختار لمنطقة ترفيه جديدة تديرها شركة MGM على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

MGM هي نفس الشركة التي تدير Bellagio Hotel في لاس فيغاس – وسيكون هناك فندق Bellagio Hotel و MGM في The Island. وفي المجموع، سيضم المشروع 1400 غرفة وشقة فندقية رائعة و 10 فلل سكنية.

وستضم الجزيرة الجديدة مسرحاً مترامي الأطراف يشغل مساحة قدرها 80،000 قدم مربع ويتسع لما يصل إلى 800 قدم. ومن المقرر أن تنظم MGM أيضًا عروض منتظمة، بحسب موقع واتس أون.

وهناك أيضًا نادي شاطئي يقدم أنشطة ترفيهية بحرية وعروض مائية ونافورات مائية وأحواض سباحة داخلية وخارجية والكثير من المتاجر والمطاعم.

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ووفقًا لأحدث المعلومات عن Protenders، سيتم تخصيص 124000 قدم مربعة لمنطقة الجذب الجديدة “كهف العجائب” الجديد، الذي سيوفر الترفيه للأطفال والأسر من خلال مجموعة من الألعاب الرياضية والألعاب المسلية.

وفي يونيو 2019 ، أكدت شركة الهندسة المعمارية Brewer Smith Brewer Group إن الأعمال البحرية والتمكينية قد بدأت الآن في الجزيرة.

وعندما تم الإعلان عن المشروع لأول مرة في مارس 2017، لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق، على الرغم من أن المطور الرئيسي Wasl أعلن أنه سيفتتح في وقت ما في عام 2021.