كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن الإمارات دولياً كوجهة للوافدين؟

وفقًا لأحدث تقارير HSBC Expat Annual League League يصنف المهنيون ذوو التفكير الدولي والذين يسعون إلى التقدم الوظيفي والأمن المالي ويبحثون عن مكان مميز لتربية الأسرة دولة الإمارات بشكل متزايد بين أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل.

ويعد المهنيون الشباب محركًا خاصًا لتصنيف الإمارات في استطلاع HSBC Explorer الثاني عشر، حيث أشار 62 بالمائة من المغتربين من جيل الألفية إلى التقدم الوظيفي كسبب رئيسي للانتقال – 15 نقطة أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ولا تزال الأولويات المالية الأولى للوافدين في الإمارات هي الادخار والاستثمار للتقاعد (82 في المائة)، وتعليم الأطفال (47 في المائة) والعقارات (43 في المائة)، بحسب أريبيان بيزنس.

وساعد التصويت بالثقة على دولة الإمارات من أولئك الذين يبلغون من العمر 35 عامًا أو أقل في رفع مكانة الدولة مرتبة واحدة في التصنيف السنوي لتصبح في المركز التاسع بين الأفضل في العالم للعيش والعمل.

وفقًا للمسح، فإن 62 بالمائة من الوافدين في الإمارات ينتقلون بحثاً عن التقدم في حياتهم المهنية، أي أعلى بـ 15 نقطة من المتوسط ​​العالمي، بينما يقول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا إن أرباحهم أعلى بنسبة 51 بالمائة في الإمارات عنها في بلدهم الأم.

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على الصعيد العالمي، كانت سويسرا وسنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا وتركيا وألمانيا والإمارات وفيتنام أفضل 10 وجهات للوافدين.

وقال مروان هادي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في HSBC الإمارات “إن صعود دولة الإمارات بين أفضل البلدان للعيش والعمل هو اعتراف كبير بالتنوع الاقتصادي والبنية التحتية العالمية التي توفرها الدولة. في حين أن كسب الإمكانات والنمو الوظيفي هو ما يجلب الناس إلى هنا ، إلا أن نوعية الحياة المحسنة والبيئة الآمنة التي تدعوهم للبقاء هنا للأبد، وفقًا للمسح. ”

وفقًا للمسح، قال 83 في المائة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى الإمارات أنهم يشعرون بالأمان أكثر من بلدهم الأم ، مقارنة بـ 48 في المائة على مستوى العالم.

وكشف التقرير أيضًا أن العديد من الوافدين يتطلعون إلى الإقامة في الإمارات لمدة طويلة، حيث يتوقع 46 في المائة منهم البقاء لمدة 5 إلى 10 سنوات على الأقل.