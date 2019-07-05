الامارات | محمد بن راشد يعزي حاكم الشارقة في وفاة ابنه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعزي حاكم الشارقة في وفاة ابنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله المرحوم الشيخ خالد.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس عزاء الفقيد الشاب بقصر البديع، في الشارقة، مساء أمس، حيث أعرب سموه لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في مصابهم الجلل، سائلاً الله، تبارك وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. كما حضر مجلس العزاء مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، وعدد من الشيوخ، وجمع من المعزين.