الامارات | 18.6 ألف طالب في دبي يجمعون 3.5 أطنان عبوات بلاستيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن 18.6 ألف طالب في دبي يجمعون 3.5 أطنان عبوات بلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن 18 ألفاً و642 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 57 مؤسسة تعليمية حكومية، شاركوا في مسابقة جمع العبوات البلاستيكية بنسختها الثانية، واستطاعوا جمع نحو 3542 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية.

وأوضحت البلدية، في بيان صحافي، أمس، أنها نظمت حفل تكريم للمؤسسات التعليمية والتربوية الفائزة والمشاركة في المسابقة، تزامناً مع يوم الأرض، لافتة إلى أن المسابقة تسلط الضوء على قضايا التلوث بالمواد البلاستيكية، وأضرار استخدامها على البيئة والموارد الطبيعية، وصولاً إلى رفع معدل الوعي البيئي، والسلوك البيئي الإيجابي لدى الطلبة، للحد من الظواهر التي تؤثر سلباً في البيئة.

وفازت بالمركز الأول مدرسة الأحمدية النموذجية، حيث استطاع طلبتها جمع 575 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية، وبالمركز الثاني مدرسة جميرا للتعليم الأساسي، بعدما تمكن طلبتها من جمع 313 كيلوغراماً، والمركز الثالث مدرسة أحمد بن سليم للتعليم الأساسي، التي استطاع طلبتها جمع 233 كيلوغراماً. وأكد مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، المهندس عبدالمجيد سيفائي، أن مسابقة جمع العبوات البلاستيكية بنسختها الثانية كانت بمثابة ورشة توعية مستمرة، لتحفيز وتشجيع الطلبة على جمع وفصل النفايات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع المعلمين والمعلمات في هذه المؤسسات، وتخلل المسابقة عدد من البرامج ومحاضرات التوعية في المدارس، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، للتوعية بأهمية الإسهام في تغيير ثقافة أجيال المستقبل والمجتمع، وتعزيز الوعي البيئي لديهما، الذي يبدأ عن طريق الممارسات الفردية والسعي للمحافظة على البيئة ومواردها، عبر الحد من استخدام البلاستيك.