الامارات | «التربية» تعلن أوائل «الثانوية» الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعلن أوائل «الثانوية» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها لن تكشف عن أسماء الـ10 الأوائل بين طلبة الصف الـ12، بمساريه المتقدم والعام، قبل يوم 10 يوليو الجاري، أي الأسبوع المقبل، مضيفة أنها ستعلن نتائج طلبة الصفوف كافة في دبي والمناطق الشمالية، على نظام معلومات الطلبة «المنهل»، فيما ستكون نتائج طلبة إمارة أبوظبي على نظام «eSIS».

وكان طلبة الصفوف من الأول إلى الـ12 اختتموا امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري في 30 من يونيو الماضي.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، جداول امتحانات الإعادة للصف الـ12، للمسارين العام والمتقدم، الفصل الدراسي الثالث والأخير، للعام الدراسي الحالي، لمدارس التعليم العام والخاص، المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، في التاسع من يوليو الجاري، وتستمر لمده ثلاثة أيام ليختتم الطلبة امتحاناتهم في 11 من الشهر ذاته. كما أطلقت الوزارة، أخيراً، برنامج «تمكين» لتوفير وسائل التعلم الذاتي للمهارات والمعارف لطلبة الصفوف من الرابع إلى الصف الـ11، الذين لم يستطيعوا اجتياز ثلاث مواد أو أقل من مواد المجموعة (A) في امتحانات نهاية العام الجاري، ويؤهلهم للترفيع إلى الصفوف التالية، موضحة أن البرنامج يوفر دروساً تعليمية ومقاطع فيديو مساندة للطلبة، وأسئلة تقييمية في هذه المواد.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيكون متاحاً للاستخدام إلكترونياً، اعتباراً من منتصف يوليو الجاري إلى نهاية أغسطس المقبل، ويتطلب دخول الطلبة على النظام اجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي، كما سيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج لتقييم ختامي (امتحان إعادة). وأشارت إلى أن البرنامج سيطبق في مدارس الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن ترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجته في هذا الامتحان الختامي.