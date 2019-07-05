الامارات | حاكم الشارقة يتلقى التعازي من نائب رئيس الوزراء الكويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يتلقى التعازي من نائب رئيس الوزراء الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

ونقل الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، تعازي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وداعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

كما تقبّل سموه التعازي من الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف. وأعرب مشرف عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.