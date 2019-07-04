الامارات | "السيستم" لا يستجيب .. ذوو طلبة بالثاني عشر يطالبون بتوفير شهادات ورقية

شكرا لقرائتكم خبر عن "السيستم" لا يستجيب .. ذوو طلبة بالثاني عشر يطالبون بتوفير شهادات ورقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ ذوو طلبة في الصف الثاني عشر في مدارس حكومية وخاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم "الإمارات اليوم"، إنهم واجهوا صعوبة في الحصول على نتائجهم، عبر نظامي المنهل، واسيس، بسبب وجود مشاكل فنية غير محددة، ما أعاق حصولهم على نتائج أبنائهم، وسبب لهم إرباك، فيما أشار أخرون إلى أن النظام أظهر لهم درجات الطالب فقط في الامتحان بدون النسبة المئوية الإجمالية، داعين إلى توفير شهادات ورقية في المدارس.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2019 سيكون متاحا من خلال نظام (المنهل) للقطاع المدرسي الأول، و (اسيس) فيما ردّ ذوو الطلبة على خبر إعلان النتائج على نظامي المنهل واسيس، بعدد من الشكاوى، معظمها حول وجود مشكلات في التعامل مع النظام الإلكتروني، ووصفوه بالبطيء وغير المستجيب لمحاولات الدخول، مشيرين إلى أنهم فشلوا في الدخول إلى النظام، داعين مسؤولي الوزارة إلى سرعة معالجة الخلل، وتوفير شهادات ورقية في المدارس.

Advertisements

وعلى حساب وزارة التربية والتعليم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وجّه أحد الطلبة، يدعى "محمد"، تغريدة إلى الوزارة، أكد فيها أنه لا يستطيع دخول النظام لمعرفة نتيجته، فيما قال آخر، يدعى سالم علي، للأسف الموقع به خلل، ولا نستطيع التعامل معه، وأيده في ذلك أكثر من معلق على موقع الوزارة، فيما أشار طال آخر إلى أن أحد المواد التي أدى فيها الامتحان لا يوجد نتيجتها، وتساءل أخرون عن كيفية الحصول على نسبة الطالب من خلال النظام، فيما ذكر ولي أمر طالب، أن بعض مدارس خاصة لم تعطي الطلبة معلومات الدخول على النظام الإلكتروني.

ودعا ذوو طلبة إلى توفير نسخة ورقية من النتائج في المدارس، لتدارك أعطال السيستم، أو عدم تمكن البعض في الوصول إلى نتائج ذويهم إلكترونيا، لافتين إلى أن تأخير حصولهم على النتائج يسبب لهم إرباك خاصة وأن البعض لديه حجوزات طيران مسبقة، كما أن امتحانات الإعادة يوم 9 المقبل وفي حالة رسوب الطالب في أي مادة لن تكون المدة المتبقية كافية للاستعداد وإعادة الامتحان مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن الإعلان عن النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2019 سيكون متاحا من خلال نظام (المنهل) للقطاع المدرسي الأول، و (اسيس) للقطاع المدرسي الثاني، مساء اليوم الساعة 9 مساء، أما بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر فسوف يتم الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل.