حاكم الشارقة يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الأرميني في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة خطية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله أن يلهم سموه وأسرته وآل القواسم الكرام، جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الرسالة عصر اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، من سعادة مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وذلك في قصر البديع.