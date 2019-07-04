حاكم الشارقة يواصل تقبل التعازي في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقبل التعازي والمواساة بوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع.

وتقبل سموه تعازي الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والسيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والثقافية بوزارة شؤون الرئاسة، ومن كبار رجال الدولة وأعيان البلاد والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وعبّر الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام، جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.