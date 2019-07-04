حاكم الشارقة يتقبل تعازي حارب بن ثويني آل سعيد بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مبعوث جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم، بوفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ونقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد تعازي جلالة السلطان قابوس بن سعيد، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعا الله المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وأفراد أسرته كافة، الصبر والسلوان.