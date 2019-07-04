الامارات | "صحة دبي" تحقق في شكوى خليجي يتهم طبيباً في دبي بالتسبب بخطأ طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تحقق في شكوى خليجي يتهم طبيباً في دبي بالتسبب بخطأ طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أنها تحقق في شكوى طبية، وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل مواطن خليجي، يتهم فيها استشاري جراحة أنف يعمل في دبي، بالتسبب في خطأ طبي، متمثل في إزالة قرنيات الأنف، لمواطن سعودي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي الدكتور مروان الملا لـ" الإمارات اليوم " إن الطبيب المذكور اسمه في الشكوى، شهاداته العلمية صحيحة، ويستطيع المريض المتضرر من التقدم بشكوى طبية رسمية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكان المواطن الخليجي قد أوضح في تغريدته التي حظيت باهتمام هيئة الصحة في دبي، أنه أجرى عملية جراحية في إحدى العيادات في دبي، نتج عنها تعرضه لإزالة قرنيات الأنف، الأمر الذي شخصه الكثير من الأطباء بالخطأ الطبي الجسيم، والذي أثر سلباً على حياته اليومية، وقدرته على النوم وتناول الطعام.

وقال في شكواه التي وثقها في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إنه قرر توثيق شكواه لتوعية الناس من الوقوع ضحية للطيب ذاته، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأميريكية لإجراء عملية جراحية لتصحيح الخطأ.