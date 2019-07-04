محمد بن راشد يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد بن سلطان القاسمي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة نجله المرحوم الشيخ خالد.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مجلس عزاء الفقيد الشاب في قصر البديع في الشارقة مساء اليوم، حيث أعرب سموه لصاحب السمو حاكم الشارقة وأسرة الفقيد عن "تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في مصابهم الجلل، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء - إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحضر مجلس العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما حضر مجلس العزاء سعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ وجمع من المعزين.

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