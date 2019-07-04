الامارات | "التربية" تحدد موعد الإعلان عن "العشرة الأوائل" في الصف 12

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحدد موعد الإعلان عن "العشرة الأوائل" في الصف 12 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها لن تكشف عن أسماء العشرة الأوئل بين طلبة الصف الثاني عشر بمساريه المتقدم والعام، قبل يوم 10 من يوليو الجاري، مضيفةً أنها سوف تعلن نتائج طلبة الصفوف كافة في دبي والإمارات الشمالية على نظام معلومات الطلبة "المنهل"، فيما نتائج طلبة إمارة أبوظبي فسوف تكون على نظام "eSIS".
وكان طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر اختتموا امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري (2019/2018) في 30 من يونيو الماضي.
وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، جداول امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي لمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، في 9 يوليو الجاري وتستمر لمده ثلاثة أيام ليختتم الطلبة امتحاناتهم في 11 من الشهر ذاته.
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