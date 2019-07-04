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الامارات | الإمارات الأولى عربياً في جودة الحياة للمغتربين لعام 2019

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محمد عبد العاطي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت الإمارات الدول العربية في قائمة أفضل البلدان للمغتربين من حيث جودة الحياة لعام 2019، الذي أصدره بنك " "إتش إس بي سي"، ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم.

واحتلت الإمارات المركز التاسع عالميا بعد سويسرا وسنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلاندا وأستراليا وتركيا وألمانيا.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك إتش إس بي سي بالإمارات، مروان محمود هادي، إن صعود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز التاسع عالميا بين أفضل مكان للعيش والعمل للمغتربين هو اعتراف كبير بالتنوع الاقتصادي والبنية التحتية العالمية اللذين تحظيان بهما الدولة، مشيراً إلى أن النمو الوظيفي هو ما يجلب الناس إليها، إضافة إلى جودة الحياة والبيئة الآمنة.

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وقال 83 % من الأشخاص الذين انتقلوا للعيش في الإمارات، وفق التقرير، إنهم يشعرون بالأمان أكثر من بلدهم الأم، فيما كانت أهم أولويات الوافدين بالدولة الادخار وتعليم الأبناء تعليما جيداً.

ووفقا للتقرير فإن 46 % من الوافدبن بالإمارات يتوقعون البقاء فيها مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد الشهر الماضي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تضم أهداف ومجالات استراتيجية لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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