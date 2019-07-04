إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من 9 إلى 12 ذي الحجة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة 1440 هجرية ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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