حاكم الشارقة يتقبل تعازي حامد بن زايد بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، صباح اليوم، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة - في قصر البديع - سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وجميع أفراد أسرته، الصبر والسلوان.
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