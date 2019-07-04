الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي في كابول جراء انفجار سيارة مفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وتلاميذ المدرسة المجاورة لموقع الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - " إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية ورفضها لمختلف أنواع العنف والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة تستعين بتجربة الإمارات لحماية التعددية الدينية