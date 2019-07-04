أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي في كابول جراء انفجار سيارة مفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وتلاميذ المدرسة المجاورة لموقع الهجوم.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - " إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية ورفضها لمختلف أنواع العنف والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة تستعين بتجربة الإمارات لحماية التعددية الدينية
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.