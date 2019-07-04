فيرينسي تعيّن شيزان أميجي عضواً في المجلس الاستشاري العالمي

"ايتوس واير"): أعلنت اليوم "فيرينسي"، الشركة العالمية للابتكار في مجال المدفوعات، عن تعيين رائد الأعمال المتمرس شيزان أميجي في مجلسها الاستشاري العالمي. وقام السيد أميجي بتأسيس "بيم واليت"، وهي محفظة جوالة رائدة وتطبيق للمدفوعات والمكافآت، والتي استحوذت شركة ماجد الفطيم القابضة، أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018.

وقال السيد أميجي في معرض تعليقه على الأمر: "’فيرينسي‘ هي شركة لطالما أعجبت بها، فهي شركة مبتكِرة حقاً وتقود فرصاً هائلة للمصارف والجهات الأخرى المصدرة للبطاقات في قطاع المدفوعات العالمي. إنني متحمس للانضمام إلى المجلس الاستشاري وأتطلع قدماً إلى مساعدة ديفيد وفريقه الموهوب على إحداث تحوّل في كيفية تقديم المصارف للخدمات المصرفية المستندة إلى الخبرة في عالم يصبح رقمياً ومتنقلاً على نحو متزايد. إن المشكلة التي تقوم ’فيرينسي‘ بحلها -وهي كيفية دفع الابتكار المتعلق بالمدفوعات بسرعة عبر الأنظمة والحافظات القديمة القائمة- موجودة في كل مصرف تقريباً حول العالم، وإن ما تُمكّنه في مجال الولاء والمكافآت ليس أقل من كونه يفتح آفاقاً جديدة".

من جهته، قال ديفيد لينك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيرينسي": "ستكون خبرة شيزان التي اكتسبها من تأسيس ’بيم واليت‘ وفهمه الفريد لسلوك المستهلك وتحليلات الولاء والمكافآت، أصولاً قيّمة خلال تطلعنا إلى توسيع نطاق تقديم منصة واجهة برمجة تطبيقات ومنتجات وخدمات السوق. تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهماً للنمو بالنسبة لنا، ويتيح ضم مسؤول تنفيذي يتمتع بكفاءة عالية مثل شيزان إلى مجلسنا الاستشاري إضافة خبرة قيّمة ونظرة ثاقبة خلال جهودنا للتوسع في تلك المنطقة وفي أنحاء العالم كافة".

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "فيرينسي" تتلاءم مع البنية التحتية القائمة للمصرف أو المعالج أو المحفظة، بحيث تسمح للمصارف والجهات المصدرة للبطاقات بتقديم ميزات محسّنة من دون تغيير تقنياتها الحالية أو نقل المحافظ. وكانت الشركة أعلنت مؤخراً عن اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، و"بانكو دافيفيندا" الكولومبي ومصرف "فولت" الأسترالي، وغيرها.

وقبل "بيم واليت"، قام السيد أميجي بتأسيس "إيكو فنتشرز"، الشركة الأولى في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال تخفيض وإدارة انبعاثات غاز الدفيئة. كما قام بتأسيس أول صحيفة شعبية في منطقة الشرق الأوسط تعرف باسم "7دايز"، والتي باعها لاحقاً إلى صحيفة "ديلي ميل" و"جنرال ترست".

ويشار إلى أن السيد أميجي حصل على درجة الماجستير من جامعة أكسفورد في السياسة والفلسفة والاقتصاد وماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا.

Advertisements

لمحة حول" فيرينسي"

تقوم "فيرينسي" بوضع المؤسسات المالية المصدرة للبطاقات الائتمانية في مركز الابتكار. وتساعد منصة الابتكار الخاصة بالمدفوعات من "فيرينسي" الجهات المصدرة على اجتذاب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة استعمال البطاقات مع زيادة الأمن والتحكم والربط. تعمل "فيرينسي" وراء الكواليس لتمكين مجموعة متزايدة باستمرار من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملاء جهة الإصدار بسرعة وسهولة بدون تغييرات كبيرة في البنية التحتية للدفعات القائمة أو الحاجة إلى التكامل مع أنظمة نقاط البيع. كما تمكّن "فيرينسي" من الاتصال السريع بخدمات الجهة الثالثة عبر سوق المعلومات التكنولوجيا المالية مع القليل أو بدون أي تكامل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.verrency.com.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يُمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من هذا البيان على الرابط الالكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190702005731/en/.

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

*المصدر: "ايتوس واير"