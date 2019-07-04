ختام مبادرة اترك أثرا الاعلامية بالسعودية







المبادرة استمرت لمدة 3 أيام واستهدفت طريقة بناء محتوى اعلامي يتماشي مع قيم برنامج حسن الجوار يذكر أن الأمانة العامة لمبادرة القيم و الأخلاق ( خير أمه ) اتجهت إلى تصميم كل البرامج والفعاليات وفق أسس علمية ومعايير محكّمة وآليات متطورة قام بصياغتها مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص في كل المجالات ذات الصلة؛ لضمان تقديم هذه البرامج والفعاليات بطرق ووسائل إبداعية وطرح رائد ومبتكر، لتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة القيم والأخلاق التي تتبناها المملكة .

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