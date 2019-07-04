"اللياقة أولاً" في فندق وفلل بارك حياة أبو ظبي

يُمكن لرتابة الحياة اليومية ومتاعب السفر أن تفرض ضرائب على العقل والجسم، تاركة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والمسافرين الدوليين في رحلة بحثٍ دائمة عن حلول اللياقة الفعالة. لذا قام فندق وفلل بارك حياة أبوظبي بالكشف عن برامج اللياقة البدنية مُتعدّدة الأبعاد والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل ضيف.

يشتمل البرنامج على تقنية InBody770 الحديثة، والتي تعمل على قياس تركيبة الجسم ومن ثمّ وضع الهدف الصحي المثالي للشخص. وتتيح نتائج الفحص إلى جانب تحليل أسلوب الحياة أمام فريق العافية في الفندق، فرصة تنظيم برنامج لياقة مُتعدّد الأبعاد يجمع عادةً بين علاجات السبا، التدريبات، أنشطة العافية وخطة النظام الغذائي.

وتعليقاً على هذا البرنامج المُتميّز، قال ريتيف فيرميولين، مدير نمط الحياة والعافية في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي: "في الماضي، ربما كان الجميع يكتفي بالعثور على مكان لممارسة تمارين الصباح الباكر، والتي تكون على الأغلب صالة ألعاب رياضية دون نوافذ. ولكن الآن، فقد ساهم التركيز المتزايد على الصحة والعافية، إلى توليد جيل جديد من عشاق اللياقة البدنية الذين رفعوا من المستوى عبر روتينهم اليومي للياقة البدنية. "

وتستقطب حلول اللياقة البدنية في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي هؤلاء الضيوف لتكون خيارهم الأول، ويرجع ذلك أساساً إلى استخدام تقنية InBody770 المتقدمة، خاصة بعد اعتراف الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقنية تحليل تكوين الجسم (BCA) كأحدث تقييم للصحة. ويركّز فريق المنتجع على BCA الذي يُساعد في علاج السمنة، ووضع الملامح المُتكاملة للياقة العملاء البدنية، إضافة إلى مراقبة فقدان الدهون في الجسم ونمو العضلات نتيجة التمرينات الرياضية والنظام الغذائي، من أجل وضع توصيات للحدّ من ظهور علامات الشيخوخة، فضلاً عن توفير البيانات الأساسية للاستشارات التغذية. تبلغ تكلفة التقييم الكامل للجسم 200 درهم إماراتي للشخص الواحد و 400 درهم إماراتي للعائلة الواحدة وحتى أربعة أبناء.

وتكتمل 360 درجة من الرحلة إلى العافية بمجموعة مبتكرة من فصول اللياقة البدنية مثل التمارين المائية وجلسات التمدد الصباحية المثالية للمبتدئين، وجلسات "سويتش جيم"، هاي كور ماكس ترينينغ، وتمرينات هايت إنتينسيتي إنتريفال، المُصمّمة لعُشاق اللياقة البدنية من متوسطي الخبرة والمحترفين.

وأضاف فيرميولين: "إن تحليل تكوين الجسم هو الوسيلة المثالية لمعرفة مقادير مكونات الجسم مثل الدهون والبروتين والمعادن والمياه. كما يصف الوزن بشكل أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم (حيث يتمّ قياس مؤشر كتلة الجسم للشخص فقط من خلال طوله ووزنه). ويُسعدنا أن يُظهر تحليل تكوين الجسم التغيرات الصحيحة في كتلة الدهون، كتلة العضلات ونسبة الدهون في الجسم. وهذا يُساعدنا في تقديم خدمات مميزة مثل التدريب الشخصي ورعاية المرضى وتعزيز العافية في أماكن العمل ".

واختتم ريتيف حديثه بالقول: "لقد لاحظنا حدوث تغيير كبير في العلاقة الإنسانية مع البيئة، سرعة الحياة إضافة إلى الاتصال الفائق بالتكنولوجيا، والتي ساهمت بمجملها في انفصالنا عن الأسباب والنتائج الدقيقة لكيفية ارتباط الأشياء ببعضها البعض. وهذا دفعنا في بارك حياة أبوظبي للعمل على خلق مستقبل بديل، مع برامج صحية شاملة تتجاوز الحدود التقليدية. وسيساعد فريقنا المتخصص في الصحة، كافة الضيوف في البحث عن ذواتهم وخلق الظروف العاطفية والغذائية والروحية للصحة والشفاء والعيش في وئام ".