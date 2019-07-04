الامارات | عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى من 9 إلى 12 ذي الحجة

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى من 9 إلى 12 ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان الفترة من 9 الى 12 ذي الحجة 1440 هجرية ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

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ورفع الهاملي الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.