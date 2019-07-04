الامارات | عيد الأضحى 11 أغسطس المقبل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى 11 أغسطس المقبل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان أن يولد هلال شهر ذي الحجة المقبل صباح يوم الخميس الأول من شهر أغسطس المقبل نحو الساعة 07:11 بتوقيت الإمارات، ويكون فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس ويغرب بعد غروب الشمس بـ28 دقيقة، وبهذا تتوافر عوامل إمكانية الرؤية البصرية للهلال على الرغم من صعوبة الرؤية في الجزيرة العربية، وعليه يكون الجمعة 2 أغسطس غرة ذي الحجة، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس المقبل وفقا للحسابات الفلكية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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