الجامعة الأمريكية في دبي تُعيّن الدكتور ديفيد شميدت في منصب الرئيس الجديد

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي، إحدى أكثر الجامعات الدولية المرموقة في المنطقة، هذا الشهر عن تعيين الدكتور ديفيد شميدت في منصب رئيس الجامعة، وذلك قُبيل انطلاق العام الأكاديمي الجديد.

وسيسهم الدكتور شميدت في الارتقاء بمكانة الجامعة في القطاع التعليمي نحو آفاق جديدة بفضل ما يمتلكه من خبرة ورؤية عميقة وقدرٍ كبير من الحماسة. وسيحلّ مكان الدكتور لانس ديماسي الذي تقاعد العام الفائت بعد رحلة مهنية استثنائية تولى فيها رئاسة الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 1997.

وفي معرض تعليقه على تولّيه المنصب الجديد، قال الدكتور ديفيد شميدت: "يُشرفني أن أتولى منصب رئاسة الجامعة الأمريكية في دبي، وأتطلع قُدماً لأكون عضواً في هذا المجتمع الأكاديمي المتنوع بما فيه من طلاب وخريجين وأعضاء هيئة تدريسية يفخرون بانتمائهم إلى هذه المؤسسة التعليمية. إنني متحمس جداً لقيادة الجامعة الأمريكية في دبي نحو الأمام استناداً إلى تاريخها الحافل بالنجاحات في هذه المنطقة، ورؤيتها الهادفة إلى خدمة دبي والإمارات العربية المتحدة كجامعة رائدة في تقديم الخدمات التعليمية التي تُسهم في إعداد الطلاب لعالم مليء بالفرص والتحديات الجديدة".

ينضم الدكتور شميدت إلى الجامعة قادماً من جامعة ’ميدل تينيسي‘ الحكومية، حيث كان يشغل منصب نائب العميد للشؤون الدولية وأستاذ الدراسات العالمية والجغرافية الإنسانية منذ عام 2011. وتمحورت مسؤولياته في هذه الأدوار حول قيادة برامج الجامعة الدولية والعالمية، فضلاً عن الإشراف على أنشطة ومبادرات تنسيب وتسجيل واستبقاء الطلاب الأجانب فيها. وعلاوة على ذلك، أشرف الدكتور شميدت على مكتب التعليم في الخارج ومكتب قبول الطلاب الأجانب وخدمات الباحثين ومعهد ’كونفوشيوس‘ ومركز الشرق الأوسط ومركز جنوب شرق آسيا التابعين لجامعة "ميدل تينيسي" الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال جاستن جي. كوبر، رئيس مجلس إدارة الجامعة الأمريكية في دبي: " نرحب بانضمام ديفيد إلى أسرة الجامعة الأمريكية في دبي ونتطلع قُدماً للعمل معه والتعرف على مقاربته الحديثة في القيادة، ورؤيته ونهجه الحماسي الذي يُشرك مختلف أطياف المجتمع الجامعي في الشرق الأوسط في السعي نحو بناء مستقبل واعد لطلاب جامعتنا".

Advertisements

أرسى الدكتور شميدت قاعدة معرفية واسعة في قطاع التعليم من خلال الخبرة التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية؛ إذ تضم قائمة المناصب الوظيفية التي شغلها كلاً من المدير التنفيذي لمركز ’بيتشتل‘ الدولي في جامعة ’باسيفيك‘، ومدير معهد الدراسات العالمية في جامعة ’ويسكنسن‘، إلى جانب المنسق المؤسس لشؤون الزمالات لدى مركز جامعة ’ييل‘ للدراسات الدولية والمحلية، ومدير البرامج الدولية في جامعة ’ويليام وودز‘.

يتمتع الدكتور شميدت أيضاً بخلفية أكاديمية مميزة، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة ’سانت لويس‘، ودرجة الماجستير في اللغة اليابانية من جامعة ’أوهايو‘ الحكومية ودرجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة ’ويسكنسن-ماديسون‘. وبالإضافة إلى ذلك، أتمّ الدكتور ديفيد برنامج الإدارة والقيادة في التعليم لدى معهد ’هارفرد للتعليم العالي‘، وحاز على العديد من الجوائز والزمالات لقاء تميّزه في مجالات التعليم والتحصيل العلمي.

وبالطبع، ستعزز مساهمات الدكتور شميدت من رصيد الخبرات والمعارف لدى الجامعة الأمريكية في دبي، والتي تسعى إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعّال والتعلّم المستمر مدى الحياة لدى طلابها. ويخطط الدكتور شميدت في منصبه الجديد للعمل على تمكين الطلاب وتوجيههم نحو تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني المستدام، وتوفير البرامج والخدمات والمنشآت الأكاديمية، فضلاً عن التقنيات التي تُتيح طيفاً من الفرص التعليمية المتنوعة، وتعزز التفاهم الثقافي كأساس لتأهيل طلابٍ مساهمين في المجتمع العالمي.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة مميّزة بالنسبة للجامعة الأمريكية في دبي؛ إذ أطلقت الجامعة مؤخراً مجموعة من المشاريع في دبي مثل مشاركتها في "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" والتي أطلقتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة وتحقيق طموحها الرامي إلى جعلها واحدة من أكثر الأمم ابتكاراً حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مكتب رئاسة مجلس الوزراء كان قد اختار الجامعة الأمريكية في دبي مؤخراً لتكون ضمن قائمة الجامعات المشاركة في إطلاق مركز ريادة الأعمال والابتكار (ACEI)، والذي يهدف إلى تطوير منصة حيوية تُتيح لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين من مختلف التخصصات الفرصة لمشاركة المعارف وتطبيق أفكارهم الريادية والإبداعية على أرض الواقع. وسيُشكّل المركز أيضاً مظلة ترعى تطوير الأفكار المبتكرة التي يصوغها الطلاب وتدعمها الهيئات التدريسية.