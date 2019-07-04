الأميرة نورة بنت مساعد تزور مستشفى الملك فهدبجدة بتنفيذ أحد مبادرات خدمة المجتمع



جدة/أمل العامري

قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ووفدها المرافق، أمس ، بزيارة مستشفى الملك فهد العام، بجدة بتنفيذ أحد مبادرات خدمة المجتمع والمتضمنة زيارة ميدانية لعدد من مرضى المستشفى المتواجدين في أقسام تنويم‏ بمركز النقاهة ومبنى المستشفى الرئيسي والبرج الطبي.

وقد رافق الوفد كل من عضو المجلس البلدي بجدة وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الأستاذ حسن بن سلطان بصفر ‏و المدير الطبي المناوب ا. عبد الرحمن المحمادي وممثل قسم تجربة المريض الاخصائي ا. وائل حريري وممثل قسم الخدمة اجتماعية ا. محمد الحمراني ‏والنائب الإداري ا. عبد الرحمن الشهري.

وقد اشتملت الزيارة الكريمة الوقوف على تلمس معاناة المرضى الصحية والاجتماعية والنفسية، وتوزيع الهدايا العينية التي ساهمت بشكل كبير في رفع معنوياتهم وتحسين تجربة المرضى وفرص شفائهم.

ودعت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة جميع رجال و سيدات الأعمال وأعيان المجتمع لخوض هذه التجربة الفريدة في القطاعات الصحية لما لها من أثر إيجابي على صحة المجتمع وتحسين تجربة المريض.

ومن جهة أخرى، قامت سمو الأميرة نورة بنت مساعد بزيارة مماثلة للموسيقار غازي علي بالمستشفى والاطمئنان على صحته مما كان لها أكبر الأثر الإيجابي على الموسيقار غازي

علي الذي أعرب عن شكره وتقديره لزيارة سموها له وكل من زاره وأطمئن عليه.

الجدير بالذكر أن الموسيقار غازي له العديد من الأعمال الناجحة، من أبرزها: "شربة من زمزم" و"روابى قباء" و"هلى يا غيمة" و"حسبى عليك"، وغيرهم.