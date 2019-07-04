كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هكذا احتفل مطعم في دبي يحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة

قبل اليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو، كشف مطعم Puerto 99 في دبي عن أحدث إضافة إلى قائمة الحلوى “كرة الشوكولاتة”.

وبهذه المناسبة، يدعو المطعم المكسكي في جزيرة بلوووترز زواره للاستمتاع بمذاق الشوكولاتة الفاخرة، المليئة بقطع الحلوي المقرمشة، والتي يعلوها مزيج من الكريمة المخفوقة والتوت الموسمي.

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وعلى القمة، تضاف صلصة القهوة الحارة، لإضافة لمسة إضافة ونكهة مميزة على كرة الشوكولاتة.

العرض متوفر الآن في Puerto 99 مقابل 77 درهم، بحسب موقع caterermiddleeast.

يمكن زيارة موقع المطعم والاطلاع على مزيد من التفاصيل: https://puerto99.ae/